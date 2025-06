Lagardová vyzvala EÚ prestať s právom veta v kritických oblastiach

Frankfurt nad Mohanom 17. júna (TASR) - Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová upozornila, že Európska únia si často spôsobuje problémy, keď svojim členským krajinám umožňuje využívať právo veta a blokovať tak potrebné reformy. Informovala o tom agentúra DPA.



„Veto jedného štátu by sa už nemalo tolerovať, ak stojí v ceste kolektívnemu záujmu ďalších 26 krajín,“ napísala Lagardová v komentári zverejnenom v britskom denníku Financial Times. Vyzvala na to, aby sa v kritických oblastiach častejšie využívalo hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, čo podľa nej „Európe umožní hovoriť jedným hlasom“. V súčasnosti sa pri dôležitých rozhodnutiach v rámci EÚ vyžaduje jednohlasný súhlas, členské štáty tak môžu použiť právo veta.



Šéfka ECB poukázala na fakt, že v súčasnosti dochádza vo svetovom poriadku k výrazným zmenám. To dáva Európe šancu získať väčšiu kontrolu nad svojou budúcnosťou a presadzovať víziu „globálneho eura“.



„Na to, aby euro dokázalo dosiahnuť svoj plný potenciál, je potrebné, aby Európa posilnila tri základné piliere: geopolitickú dôveryhodnosť, ekonomickú odolnosť a právnu a inštitucionálnu integritu,“ napísala Lagardová. Zároveň vyzvala Európsku úniu, aby využila svoju pozíciu najväčšieho obchodného bloku na svete a zabezpečila si nové obchodné dohody. Zopakovala tak svoj postoj z minulého mesiaca, keď v Berlíne vyzvala na posilnenie medzinárodnej úlohy jednotnej európskej meny, z čoho by ťažila celá eurozóna.