< sekcia Ekonomika
Lagardová zostane v úrade do skončenia svojho funkčného obdobia
ECB minulý týždeň prvýkrát po takmer troch rokoch zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu na 2,25 %.
Autor TASR
Paríž 15. júna (TASR) - Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová zostane v úrade do skončenia svojho funkčného obdobia, pričom bude klásť dôraz na udržanie inflácie pod kontrolou. Lagardová to vyhlásila v pondelok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Culture. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Mám zmysel pre povinnosť a verím, že keď príde búrka, kapitán zostáva na palube. Kapitánka ECB teda zostáva na palube,“ povedala Lagardová. Denník Financial Times vo februári s odvolaním sa na anonymné zdroje napísal, že Lagardová sa rozhodla odstúpiť pred októbrom tohto roka. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz by tak mali čas vyhľadať jej nástupcu pred francúzskymi prezidentskými voľbami v apríli budúceho roka, v ktorých má šancu na víťazstvo euroskeptické Národné združenie (RN). Lagardová v tom čase k správe nezaujala oficálne stanovisko.
„To, čo som mohla zvažovať vo februári, bolo v konkrétnej situácii,“ keď bola inflácia blízko cieľovej hodnoty dvoch percent a projekt digitálneho eura smeroval k legislatívnej podpore, uviedla šéfka ECB v pondelok. „Takže som si mohla s určitou mierou istoty povedať, že misia bola splnená, že mám 70 rokov a nakoniec by som možno mohla odísť do dôchodku o niečo skôr, ako bolo v pláne,“ dodala.
ECB minulý týždeň prvýkrát po takmer troch rokoch zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu na 2,25 % v snahe zabrániť rastúcej inflácii vyvolanej vojnou USA a Izraela proti Iránu, ktorá spôsobila prudké zdraženie ropy a zemného plynu. „Mojou povinnosťou je splniť poslanie, ktorým je cenová stabilita, a práve to v súčasnosti určuje moje konanie,“ povedala Lagardová a dodala, že „odovzdať kľúče od ECB“ chce vtedy, keď bude táto stabilita zaručená.
„Mám zmysel pre povinnosť a verím, že keď príde búrka, kapitán zostáva na palube. Kapitánka ECB teda zostáva na palube,“ povedala Lagardová. Denník Financial Times vo februári s odvolaním sa na anonymné zdroje napísal, že Lagardová sa rozhodla odstúpiť pred októbrom tohto roka. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz by tak mali čas vyhľadať jej nástupcu pred francúzskymi prezidentskými voľbami v apríli budúceho roka, v ktorých má šancu na víťazstvo euroskeptické Národné združenie (RN). Lagardová v tom čase k správe nezaujala oficálne stanovisko.
„To, čo som mohla zvažovať vo februári, bolo v konkrétnej situácii,“ keď bola inflácia blízko cieľovej hodnoty dvoch percent a projekt digitálneho eura smeroval k legislatívnej podpore, uviedla šéfka ECB v pondelok. „Takže som si mohla s určitou mierou istoty povedať, že misia bola splnená, že mám 70 rokov a nakoniec by som možno mohla odísť do dôchodku o niečo skôr, ako bolo v pláne,“ dodala.
ECB minulý týždeň prvýkrát po takmer troch rokoch zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu na 2,25 % v snahe zabrániť rastúcej inflácii vyvolanej vojnou USA a Izraela proti Iránu, ktorá spôsobila prudké zdraženie ropy a zemného plynu. „Mojou povinnosťou je splniť poslanie, ktorým je cenová stabilita, a práve to v súčasnosti určuje moje konanie,“ povedala Lagardová a dodala, že „odovzdať kľúče od ECB“ chce vtedy, keď bude táto stabilita zaručená.