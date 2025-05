Lagardová: Zrejme dozrel čas na posilnenie medzinárodnej úlohy eura

Berlín 26. mája (TASR) - Svetový poriadok, ktorý existoval celé desaťročia, sa v súčasnosti „otriasa v samotných základoch“, vyhlásila v pondelok prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová, ktorá sa zároveň vyslovila za posilnenie medzinárodnej úlohy eura. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Multilaterálnu spoluprácu nahradilo myslenie s nulovým súčtom a bilaterálne mocenské hry,“ kritizovala šéfka ECB v prejave v Berlíne bez toho, aby konkrétne spomenula amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho colnú politiku voči Európskej únii (EÚ). Obchodné spory znamenajú vážne riziko pre Európu, kde vývoz tvorí takmer pätinu pridanej hodnoty a zabezpečuje 30 miliónov pracovných miest, pokračovala Lagardová. Európe sa podľa nej otvárajú aj nové možnosti, napríklad vzhľadom na neistotu súvisiacu s globálnou nadvládou amerického dolára.



„Vzhľadom na súčasné zmeny sa zdá, že dozrel čas na posilnenie medzinárodnej úlohy eura,“ povedala Lagardová. Približne 20 % devízových rezerv na celom svete je držaných v eurách, pričom 58 % pripadá na dolár. Odkedy Trump oznámil svoju globálnu colnú ofenzívu, dolár je pod tlakom a spoločná európska mena je voči nemu najsilnejšia za posledné tri roky.



„Posilnenie medzinárodnej úlohy eura môže mať pozitívny vplyv na eurozónu,“ povedala Lagardová. Úvery v EÚ by sa tak mohli stať výhodnejšími, čo by podporilo domáci dopyt. Okrem toho by potom výkyvy výmenných kurzov mali menší vplyv, keďže by sa viac obchodovalo v eurách a Európa by bola lepšie chránená pred sankciami, uzavrela prezidentka ECB.