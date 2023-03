Lagardová: Zvyšovanie sadzieb ECB bude musieť pokračovať i po marci

Frankfurt nad Mohanom/Madrid 2. marca (TASR) - Zvyšovanie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) bude možno musieť pokračovať aj po avizovanom náraste o 50 bázických bodov v tomto mesiaci. Vyhlásila to prezidentka banky Christine Lagardová pre španielsku televíznu reláciu Espejo Publico. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"V tejto chvíli je možné, že budeme pokračovať v tejto ceste," povedala Lagardeová vo štvrtok pre Espejo Publico. "V akom rozsahu na každom jednom stretnutí nie je v tejto chvíli možné povedať," dodala.



Marcové zvýšenie úrokových sadzieb označila za nevyhnutné a zároveň veľmi pravdepodobné, pričom uviedla, že predstavitelia banky urobia všetko pre to, aby sa miera inflácie v eurozóne vrátila k 2-percentnému cieľu ECB z aktuálnej viac ako štvornásobne vyššej úrovne.



Šéfka ECB bude predsedať marcovému zasadnutiu Rady guvernérov, na ktorom by malo dôjsť k zvýšeniu úrokových sadzieb ECB o 50 bázických bodov druhýkrát po sebe, keďže banka pokračuje vo svojom boji proti vysokej inflácii v eurozóne. Analytici najnovšie odhadujú, že úroková sadzba ECB z vkladov dosiahne vrchol na úrovni 4 % (zo súčasnej úrovne 2,5 %).



Na otázku o konečnej sadzbe Lagardová povedala: "Skutočne úprimnou odpoveďou je, že bude určená údajmi. Náklady na pôžičky budú musieť zostať na úrovniach, ktoré obmedzujú ekonomickú aktivitu, a nebudú sa môcť znižovať, kým nebude garantovaná inflácia na cieľovej úrovni," povedala.



Dodala, že banka urobí všetko, čo bude potrebné, aby vrátila infláciu späť na 2 %.