Lagardová:Ekologickejšie ekonomiky môžu mierniť kolísanie cien energií

Frankfurt nad Mohanom 7. novembra (TASR) - Urýchlenie prechodu na obnoviteľnú energiu môže obmedziť šance na bolestivo prudké zvýšenie cien. Uviedla to v pondelok prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová v čase, keď domácnosti v eurozóne čelia prudko rastúcim účtom. TASR správu prevzala z AFP.



Prechod na ekologickejšie zdroje energie by "znížil riziko prudkého nárastu cien energií", napísala Lagardová v príspevku na blogu po otvorení klimatického summitu OSN COP27 v Egypte.



Spotrebiteľské ceny v euroregióne v októbri vzrástli medziročne o 10,7 %. To bolo najviac v histórii bloku a vysoko nad 2-percentným inflačným cieľom ECB, keďže náklady na fosílne palivá prudko vyskočili po ruskej invázii na Ukrajinu. To pociťuje najmä Európa, ktorá roky dovážala obrovské objemy palív potrubím z Ruska.



"Rastúce ceny energií poukázali na to, ako veľmi sme závislí od fosílnych palív a ako nás to robí zraniteľnými," povedala Lagardová.



Prechod na obnoviteľné zdroje energie, ako je veterná alebo solárna energia, by viedol k "nižšej a stabilnejšej miere inflácie a lepšiemu fungovaniu našich ekonomík", uviedla.



ECB pristúpila k sérii agresívnych zvýšení úrokových sadzieb v snahe skrotiť tvrdohlavo vysokú infláciu. Eurozóne tiež hrozí v dôsledku vojny na Ukrajine a zdraženia energií "mierna" recesia na prelome rokov, povedala nedávno Lagardová.



Začiatkom tohto mesiaca ECB varovala, že banky môžu od konca roka 2024 čeliť vynúteným opatreniam, ak v rámci svojich klientov neurobia viac pre identifikáciu a riadenie rizík spojených so zmenou klímy.