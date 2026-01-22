< sekcia Ekonomika
Ľahká americká ropa mierne zdražela pre pokles geopolitického napätia
Autor TASR
Tokio 22. januára (TASR) - Cena americkej ľahkej ropy WTI vo štvrtok ráno mierne stúpla. Podporilo ju zmiernenie geopolitického napätia. Americký prezident Donald Trump totiž uviedol, že po dosiahnutí pokroku smerom k rámcovej dohode o Grónsku pozastaví colné opatrenia voči Európe, a vylúčil použitie vojenskej sily. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a údajov agentúry Bloomberg.
Severomorská ropná zmes Brent sa obchodovala nad hranicou 65 dolárov, hoci jej marcové dodávky do 7.14 h SEČ ustúpili na 65,19 USD (55,53 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol pokles o 5 centov (0,08 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 60,63 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje posilnenie o 1 cent (0,03 %).
Ropu podporuje odstávka ťažby na dvoch veľkých ropných poliach v Kazachstane, pričom výpadok by mohol trvať ďalší týždeň. Okrem toho slabý export z Venezuely signalizuje, že produkcia v tejto krajine sa oživí len pomaly. Napriek rizikám v oblasti dodávok však Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) uviedla, že globálna ponuka ropy by tento rok mala výrazne prekročiť dopyt, hoci prognózu rastu dopytu organizácia mierne zlepšila.
(1 EUR = 1,1739 USD)
