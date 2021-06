Ľahkoatletický štadión v Prievidzi zrekonštruujú

Prievidza 18. júna (TASR) - Ľahkoatletický štadión na Ulici S. Chalupku v Prievidzi prejde rekonštrukciou. Samospráva v týchto dňoch uzatvorila zmluvu so spracovateľom projektovej dokumentácie. Informovala o tom primátorka Katarína Macháčková.



"Ľahkoatletický štadión bude obsahovať atletickú dráhu s oválom, sektory skoku do diaľky, do výšky, o žrdi, na hod oštepom, vrh guľou, diskom a kladivom, ako aj ten s vodnou priekopou," priblížila Macháčková.



Po rekonštrukcii štadión podľa nej musí spĺňať kritériá Medzinárodnej asociácie atletických federácií v zmysle jej technického manuálu.



Projekt bude riešiť i zázemie štadióna a parkovacie plochy. Jeho spracovateľom bude na základe výsledkov výzvy spoločnosť Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT so sídlom v Bojniciach, ktorá vykoná i autorský dozor na stavbe. Samospráva jej zaplatí 30.000 eur.