Laj Čching-te: Plán TSMC investovať v USA je historický moment

Tchaj-pej 6. marca (TASR) - Taiwanský prezident Laj Čching-te vo štvrtok označil plán výrobcu polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) investovať 100 miliárd USD (93,51 miliardy eur) v Spojených štátoch za "historický moment" pre vzťahy medzi Taiwanom a USA. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Toto bol "historický moment pre vzťahy medzi Taiwanom a USA", povedal Laj vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom TSMC a generálnym riaditeľom C. C. Weiom v prezidentskej kancelárii.



TSMC, najväčší svetový výrobca čipov, oznámil plány na investíciu v USA začiatkom týždňa po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením ciel na čipy vyrábané v zahraničí.



Celková suma, ktorú sa TSMC zaviazal investovať v Spojených štátoch, predstavuje až 165 miliárd USD, keďže TSMC už predtým sľúbil investovať približne 65 miliárd USD do troch tovární v Arizone, z ktorých jedna začala výrobu koncom minulého roka.



Taiwanský koncern tvrdí, že jeho investícia je "najväčšia jednotlivá priama zahraničná investícia v histórii USA". Nasleduje po Trumpových obvineniach, že Taiwan ukradol americký priemysel čipov, a jeho hrozbách uvalenia ciel až do výšky 100 %, ako aj po sľuboch Tchaj-peja, že bude viac investovať v Spojených štátoch.



(1 EUR = 1,0694 USD)