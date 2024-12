Lamborghini odkladá uvedenie svojho prvého elektromobilu na trh o rok

Rím 16. decembra (TASR) - Talianska automobilka Lamborghini sa rozhodla odložiť uvedenie svojho prvého elektromobilu na trh o jeden rok. Ako dôvod uviedla, že trh s luxusnými športovými automobilmi ešte nie je pripravený na elektrifikáciu. Informovala o tom agentúra Reuters. Automobilka pôvodne plánovala uviesť prvé elektrické vozidlo na trh v roku 2028. Teraz rozhodla, že sa tak stane až v roku 2029.



"Nemyslíme si, že rok 2029 predstavuje príliš neskorý termín," povedal šéf Lamborghini Stephan Winkelmann s tým, že trh v oblasti luxusných športových áut nebude v najbližších rokoch na elektrifikáciu dostatočne pripravený.



Ďalší taliansky výrobca luxusných športových áut Ferrari však so svojim prvým elektromobilom príde už čoskoro. Prvé elektrické auto chce na trh uviesť v 1. kvartáli budúceho roka.



Šéf Lamborghini zároveň zopakoval, že firma neplánuje odčlenenie od Volkswagenu a dodal, že autá značky Lamborghini sa budú aj naďalej vyrábať v Taliansku. Na otázky novinárov, či neočakáva problémy v súvislosti s nástupom Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA a jeho hrozbami v záležitosti dovozných ciel na európske výrobky, Winkelmann priamo neodpovedal, dodal však, že "ani nerozmýšľajú nad tým, že by sa autá Lamborghini vyrábali mimo Talianska".