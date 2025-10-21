Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lane: Banky v eurozóne čelia riziku nedostatku financovania v USD

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

To by ich mohlo prinútiť znížiť poskytovanie úverov ekonomike.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 21. októbra (TASR) - Banky v eurozóne čelia riziku potenciálneho nedostatku financovania v amerických dolároch. To by ich mohlo prinútiť znížiť poskytovanie úverov ekonomike. Upozornil na to v utorok hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky Philip Lane. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Lane poukázal na zraniteľnosť, ktorú vytvárajú značné mimosúvahové expozície bánk denominované v amerických dolároch v kombinácii s kolísavými zdrojmi financovania. Banky z eurozóny by sa tak mohli dostať pod tlak, ak by sa financovanie v amerických dolároch vyčerpalo.

„Kombinovaná prítomnosť značných mimosúvahových expozícií denominovaných v USD a volatilného financovania znamená, že nemožno vylúčiť náhle zmeny v týchto čistých expozíciách,“ povedal Lane.

Dodal, že „zvýšená pravdepodobnosť takejto rizikovej udalosti by potom vytvorila tlak na obe strany súvah bánk a potenciálne tlak na zníženie súvahových expozícií, ako sú úvery reálnej ekonomike“.

Toto varovanie poukazuje na obavy o finančnú stabilitu eurozóny pri scenároch, kde sa prístup k financovaniu v dolároch stáva obmedzeným.
