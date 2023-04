Lane: ECB bude možno musieť v máji opäť zvýšiť sadzby

Frankfurt nad Mohanom/Nikózia 6. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude možno musieť v máji opäť zvýšiť úrokové sadzby, ak sa inflácia bude vyvíjať v súlade s marcovými ekonomickými prognózami banky. Uviedol to vo štvrtok hlavný ekonóm ECB Philip Lane pre cyperskú tlačovú agentúru. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB od vlaňajšieho júla zvýšila svoje úrokové sadzby spolu o 350 bázických bodov. Neposkytla pritom konkrétne usmernenia pre najbližšie zasadnutie 4. mája s odôvodnením, že turbulencie vo finančnom sektore si vyžadujú zvýšenú opatrnosť.



"Ak základná línia, ktorú sme vyvinuli pred stresom v bankovom sektore, vydrží, bude vhodné, aby sme v máji mali ďalšie zvýšenie," povedal vo štvrtok Lane. Upozornil však, že pokiaľ ide o posúdenie toho, či táto základná línia bude stále platiť aj v čase májového stretnutia ECB, bude to závisieť od ďalších údajov.



Trhy predpovedajú zvýšenie depozitnej sadzby 4. mája o 25 bázických bodov na 3 % a v polovici roka o ďalších 25 bázických bodov. To je menej než v predchádzajúcom mesiaci, keď očakávali nárast úrokov o dvojnásobok.



Lane zopakoval, že májové rozhodnutie bude závisieť od inflačného výhľadu, hodnotenia základnej dynamiky cien zo strany banky a od toho, ako rýchlo minulé zvýšenia sadzieb ovplyvnia ekonomiku.



Hoci akcie bánk za uplynulý mesiac klesli asi o desatinu, turbulencie sa zmiernili a jadrová inflácia (bez nestálych cien energií a potravín), ktorá je kľúčová pre rozhodovanie ECB, sa naďalej zrýchľuje, čo posilňuje dôvody pre zvyšovanie sadzieb.