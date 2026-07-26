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Lane: ECB čelí inflačnému šoku, k 2 % by sa mala dostať asi do roka
ECB na svojom ostatnom zasadnutí vo štvrtok 23. júla ponechala úrokové sadzby nezmenené.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) považuje súčasný inflačný šok za stredne veľký, čo si vyžaduje určité kroky, nie však príliš agresívne. Uviedol to hlavný ekonóm ECB Philip Lane s tým, že návrat k svojmu inflačnému cieľu na úrovni 2 % by mala zvládnuť zhruba do roka. Informovala o tom agentúra Reuters.
ECB na svojom ostatnom zasadnutí vo štvrtok 23. júla ponechala úrokové sadzby nezmenené. Depozitná sadzba tak zostala na 2,25 %. Po rozhodnutí o sadzbách však viackrát naznačila, že bude potrebné pristúpiť k určitému sprísneniu menovej politiky, a ekonómovia a obchodníci zvýšili percento pravdepodobnosti, že na nasledujúcom septembrovom zasadnutí pôjdu úrokové sadzby nahor.
„Naším cieľom je, aby sme infláciu dostali z terajších takmer 3 % späť na (inflačný cieľ) 2 %, povedzme počas budúceho roka, alebo tak nejak,“ povedal Lane počas panelovej diskusie v írskom Donegale. Nepovedal síce, aké opatrenia ECB na nasledujúcom zasadnutí plánuje, uviedol však, že banka bude pozorne sledovať, či náklady na energie negenerujú sekundárne cenové alebo mzdové vplyvy, čo by mohlo viesť k zakoreneniu inflácie. ECB zatiaľ takéto druhotné vplyvy nezaznamenala, upozornila však, že čím dlhšie budú ceny energií na vysokej úrovni, tým skôr sa začnú sekundárne vplyvy prejavovať.
Súčasná zrýchlená inflácia predstavuje podľa Lanea „mierny šok“, ktorý si vyžaduje primeranú odpoveď. „Zatiaľ nie sme vo vážnej situácii, keď je potrebné okamžite reagovať, čo bol prípad z roka 2022. Ide skôr o stredne veľký šok a my na každom zasadnutí diskutujeme o tom, aká by bola ideálna úroveň úrokových sadzieb, aby sa inflácia nezrýchlila a zároveň sa nezakorenila,“ povedal Lane.
ECB na svojom ostatnom zasadnutí vo štvrtok 23. júla ponechala úrokové sadzby nezmenené. Depozitná sadzba tak zostala na 2,25 %. Po rozhodnutí o sadzbách však viackrát naznačila, že bude potrebné pristúpiť k určitému sprísneniu menovej politiky, a ekonómovia a obchodníci zvýšili percento pravdepodobnosti, že na nasledujúcom septembrovom zasadnutí pôjdu úrokové sadzby nahor.
„Naším cieľom je, aby sme infláciu dostali z terajších takmer 3 % späť na (inflačný cieľ) 2 %, povedzme počas budúceho roka, alebo tak nejak,“ povedal Lane počas panelovej diskusie v írskom Donegale. Nepovedal síce, aké opatrenia ECB na nasledujúcom zasadnutí plánuje, uviedol však, že banka bude pozorne sledovať, či náklady na energie negenerujú sekundárne cenové alebo mzdové vplyvy, čo by mohlo viesť k zakoreneniu inflácie. ECB zatiaľ takéto druhotné vplyvy nezaznamenala, upozornila však, že čím dlhšie budú ceny energií na vysokej úrovni, tým skôr sa začnú sekundárne vplyvy prejavovať.
Súčasná zrýchlená inflácia predstavuje podľa Lanea „mierny šok“, ktorý si vyžaduje primeranú odpoveď. „Zatiaľ nie sme vo vážnej situácii, keď je potrebné okamžite reagovať, čo bol prípad z roka 2022. Ide skôr o stredne veľký šok a my na každom zasadnutí diskutujeme o tom, aká by bola ideálna úroveň úrokových sadzieb, aby sa inflácia nezrýchlila a zároveň sa nezakorenila,“ povedal Lane.