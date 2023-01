Lane: ECB musí naďalej zvyšovať sadzby, aby potlačila infláciu

Frankfurt nad Mohanom 17. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) musí zvýšiť úrokové sadzby na úroveň, ktorá začne obmedzovať hospodársky rast, aby skotila infláciu. Ich vrchol bude závisieť od toho, ako ekonomika zareaguje na najrýchlejší cyklus sprísňovania menovej politiky v histórii banky, povedal hlavný ekonóm ECB Philip Lane pre noviny Financial Times. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB od júla 2022 zvýšila sadzby o 2,5 percentuálneho bodu v snahe zastaviť prudký rast inflácie. Predstavitelia banky opakovane uviedli, že bude potrebné ďalšie zvýšenie úrokov, aby sa tempo rastu spotrebiteľských cien, ktoré v decembri dosiahlo 9,2 %, vrátilo k cieľu ECB na úrovni 2 % okolo roku 2025.



"Musíme viac zvýšiť úrokové sadzby," povedal v utorok Lane, podľa ktorého je potrebné dostať ich na "reštriktívne územie". A hoci trhy aktuálne predpovedajú, že súčasná 2 % depozitná sadzba vyvrcholí toto leto na úrovni okolo 3,3 %, Lane zvolil opatrnejší tón a povedal, že kľúčová bude reakcia firiem, domácností a vlád na kroky ECB.



Lane uviedol, že vlády v eurozóne, ktoré teraz míňajú príliš veľa na dotácie, budú musieť prevziať väčšiu úlohu v boji proti inflácii a znížiť pretrvávajúce vysoké rozpočtové deficity. "V nasledujúcich rokoch bude potrebná významná fiškálna úprava," vyhlásil.



Inflácia sa v tomto roku rýchlo zmierni, ale veľká časť z toho bude spôsobená efektom vysokého porovnávacieho základu z minulého roka, keď ceny plynu prudko stúpli.



Otázkou bude, ako včas vrátiť infláciu k 2 % cieľu z jej úrovne na konci roka 2023, poznamenal Lane. "To je miesto, kde bude dôležitá politika úrokových sadzieb, aby sa zabezpečilo, že sa dosiahne posledný kilometer návratu k cieľu," dodal.



Keď už budú úrokové sadzby také vysoké, že obmedzia hospodársky rast, ECB bude musieť nájsť rovnováhu medzi rizikom, že urobí príliš veľa, oproti tomu, že urobí príliš málo, a to môže byť problém, ktorý sa natiahne na nasledujúci rok alebo dva, povedal Lane.



Väčšinu predchádzajúcej dekády bojovala ECB s príliš nízkou infláciou. A niektorí tvrdia, že základné podmienky sa nezmenili, takže extrémne nízky rast cien by sa mohol nakoniec vrátiť, čo by ECB prinútilo k ústupu.



Zdá sa však, že Lane tento argument odmieta, a hovorí, že očakávania sa teraz prispôsobujú vyššej a zdravšej úrovni rastu cien. "Nemyslím si, že sa vráti chronická nízka inflácia, ktorú sme mali pred pandémiou," dodal.