Lane: Ekonomika eurozóny bude v nasledujúcich rokoch naďalej rásť

Frankfurt nad Mohanom 18. augusta (TASR) - Ekonomika eurozóny bude v nasledujúcich rokoch ďalej rásť a je nepravdepodobné, že zažije hlbokú alebo trvalú recesiu. Uviedol to v piatok hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Philip Lane. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ekonomika 20-členného bloku, ktorý zaviedol spoločnú európsku menu, v uplynulých dvoch štvrťrokoch buď veľmi mierne rástla, alebo stagnovala, keďže výrobný sektor zápasí s poklesom a analytici tento rok nepočítajú s jeho oživením. To poukazuje na slabý rast eurozóny za celý rok 2023.



"Existuje veľa dôvodov domnievať sa, že európska ekonomika bude v najbližších rokoch rásť," uviedol Lane v podcaste, ktorý zverejnila ECB.



Kľúčovým argumentom je, že hospodárstvo eurozóny stále nedobehlo svoj predpandemický trend, a práve tento proces dobiehania by mal podporiť hospodársky rast.



"Ekonomika je hlboko pod úrovňou, ktorú by sme mohli očakávať, ak by k pandémii nedošlo," povedal Lane, podľa ktorého sa tento trend časom objaví.



Pripomenul, že ceny energií sú aktuálne výrazne nižšie ako v prvých mesiacoch ruskej invázie na Ukrajinu, a to sa nakoniec prejaví aj na strane spotrebiteľov, keď domácnostiam ostane väčší disponibilný príjem.



"Časom by sa domácnosti mali dostať do lepšej finančnej situácie," domnieva sa Lane.



ECB v uplynulom roku zvyšovala úrokové sadzby rekordným tempom, aby ochladila dopyt a infláciu. Lane však tvrdí, že ECB nechce, aby bol dopyt "hlboko negatívny" a jej cieľom bolo len zabezpečiť, aby rástol pomalšie.



ECB očakáva rast ekonomiky eurozóny v tomto roku o 0,9 % a v budúcom roku o 1,5 %, hoci niektorí ekonómovia považujú tieto prognózy za príliš optimistické.