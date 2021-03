Lane: Európa čelí ťažkému štvrťroku, ECB je však pripravená pomôcť

Frankfurt nad Mohanom 23. marca (TASR) - Európa čelí náročnému 2. štvrťroku, keďže počet infikovaných novým koronavírusom opäť rastie a vlády sa vracajú k lockdownu. Európska centrálna banka (ECB) však urobí to, čo je potrebné, aby udržala náklady na obsluhu dlhu na rekordne nízkej úrovni. Povedal to v utorok hlavný ekonóm ECB Philip Lane.



V obave, že rastúce náklady na obsluhu dlhu ohrozia zotavovanie ekonomiky eurozóny, ECB začiatkom marca oznámila, že objem nákupu dlhopisov v rámci svojho programu PEPP v 2. kvartáli výrazne zvýši. Aktivita ECB sa však zvyšuje už teraz. Podľa najnovších údajov z pondelka (22. 3.) ECB zvýšila objem nákupu aktív v porovnaní s predchádzajúcim týždňom takmer o 50 %.



Ako uviedla agentúra Reuters, ECB kúpila v minulom týždni v rámci všetkých svojich programov dlhopisy za 28 miliárd eur. Oproti predchádzajúcemu týždňu to znamená rast o 48 % a zároveň najvyšší objem od začiatku decembra. V rámci programu PEPP nakúpila dlhopisy v hodnote 21,05 miliardy eur, čo oproti predchádzajúcemu týždňu predstavuje rast o 50 %.



"Bude to veľmi dlhý kvartál," povedal Lane v rozhovore pre televíziu CNBC, pričom narážal na rastúci počet nových prípadov infekcií. Tempo vakcinácie v krajinách eurozóny je príliš pomalé a vlády musia pristupovať k predlžovaniu a v niektorých prípadoch aj k sprísňovaniu opatrení na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Lockdown sa vo viacerých štátoch predlžuje do druhej polovice apríla, čo signalizuje ďalší odklad nástupu zotavovania ekonomiky.



Čo sa týka zverejnených údajov o zvýšení nákupov dlhopisov zo strany ECB za minulý týždeň, Lane tomu veľký význam neprikladá, keďže v týždenných údajoch môžu byť veľké rozdiely. Dodal však, že v dlhodobom horizonte bude ECB nákupy konzistentne výrazne zvyšovať.