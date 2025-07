Lange: Cieľom EÚ v rokovaniach s USA musí byť zníženie hroziacich ciel

Brusel 27. júla (TASR) - Hlavným cieľom Európskej únie (EÚ) v obchodných rokovaniach so Spojenými štátmi musí byť výrazné zníženie ciel vo výške 30 %, ktorými hrozí americký prezident Donald Trump, vyhlásil v nedeľu Bernd Lange, predseda výboru Európskeho parlamentu (EP) pre obchod. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ak nedôjde k uzavretiu rámcovej dohody, budú pripravené odvetné clá a ďalšie opatrenia, povedal Lange pred stretnutím šéfky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej s americkým prezidentom. Európska únia sa „nenechá vydierať“ a „nebude sa podriaďovať všetkým ekonomickým požiadavkám USA, ako sa stalo v prípade Japonska“, dodal zástupca európskeho parlamentu. „Rokovať a dohodnúť sa áno, ale nepodriadime sa,“ zdôraznil Lange.



Leyenová sa v nedeľu stretne s Trumpom. Schôdzka, ktorá sa uskutoční počas Trumpovej návštevy v Škótsku, bude venovaná riešeniu sporu medzi EÚ a USA o clách. Začiatok rozhovorov je podľa agentúry DPA naplánovaný na 17.30 h SELČ.



Brusel už niekoľko týždňov rokuje s Washingtonom o novej obchodnej dohode s cieľom zabrániť tomu, aby 1. augusta vstúpili do platnosti Trumpom ohlásené clá vo výške 30 percent. Prezident USA v piatok (25. 7.) pred odletom do Škótska povedal, že šanca na dosiahnutie dohody s EÚ je na úrovni približne 50 %, možno aj menej.