Lange: Každé nové americké auto bude po zavedení nových ciel drahšie

Brusel 27. marca (TASR) - Každé nové americké auto bude odteraz drahšie. Tak vo štvrtok komentoval zámer USA zaviesť 25-percentné clo na dovoz všetkých áut nemecký europoslanec a predseda Výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod (INTA) Bernd Lange. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Lange v správe pre médiá zdôraznil, že týmito novými opatreniami americký prezident Donald Trump „urobí každé nové auto v USA oveľa drahšie“.



„Pod falošnou zámienkou národnej bezpečnosti a s kritériami zloženými zo vzduchu sa prezident Trump snaží ospravedlniť všetky druhy nezákonných a škodlivých colných opatrení bez toho, aby zvážil škodlivý vplyv na pracovníkov, podniky a predovšetkým na spotrebiteľov,“ dodal.



Podľa neho to vyzerá, že americká administratíva sa 2. apríla naozaj chystá spustiť sériu ďalších nezákonných ciel.



„Ako EÚ vždy budeme hľadať riešenia a výsledky na základe rokovaní tak, ako to ukazuje aj nedávna pracovná cesta eurokomisára pre obchod Maroša Šefčoviča v USA. Zjavne však musíme dospieť k eskalácii napätia skôr, ako budú USA ochotné sadnúť si za stôl a rokovať," skonštatoval Lange.



Zároveň však dodal, že EÚ sa nenechá odstrašiť USA, je pripravená na každú možnosť a na zavedenie ciel odpovie rozhodne a dôrazne.



„Naše protiopatrenia na oceľ a hliník nestačia. Ak Spojené štáty nezákonne zaútočia na naše kľúčové ekonomické záujmy, EÚ by mala predložiť clá na digitálne služby, ktorých majú USA obrovský prebytok, s konečným cieľom dosiahnuť dobrý výsledok v rokovaniach,“ odkázal vplyvný nemecký europoslanec.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)