Lange: USA porušili obchodnú dohodu, EÚ je pripravená na odvetné kroky
V EÚ sa zároveň diskutuje o možnom použití nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý by umožnil obmedziť prístup amerických firiem na európsky trh.
Autor TASR
Brusel/Washington 24. februára (TASR) - Spojené štáty porušili podmienky obchodnej dohody a Európska únia je pripravená prijať odvetné opatrenia. V rozhovore pre CNBC to povedal šéf obchodného výboru Európskeho parlamentu (EP) Bernd Lange.
Washington podľa Lengeho opakovane mení colnú politiku a narúša stabilitu, ktorú mala dohoda priniesť. EP preto pozastavil ratifikáciu dohody, kým nedostane jasné stanovisko Bieleho domu. Dohoda stanovuje základnú colnú sadzbu vo výške 15 % na väčšinu tovarov z EÚ, pričom oceľ a hliník podliehajú 50-percentnému clu.
Po tom, čo Najvyšší súd USA zrušil časť recipročných ciel prezidenta Donalda Trumpa, americká administratíva oznámila nové globálne clo vo výške 10 %, ktoré má neskôr stúpnuť na 15 %. Európski predstavitelia varovali, že nové clá môžu ohroziť dohodu uzavretú minulý rok v lete.
„Chceli sme skutočnú stabilitu a predvídateľnosť. No vláda a prezident Spojených štátov toto dohodnuté pravidlo, bohužiaľ, porušili už niekoľkokrát,“ uviedol Lange „My dohodu dodržiavame. Dohoda je dohoda, o tom niet pochýb. Ale na americkej strane došlo k jej porušeniu už niekoľko týždňov po jej uzavretí.“
Lange pripomenul, že USA už po uzavretí dohody jednostranne zvýšili clá na 400 produktov a neskôr hrozili ďalšími sankciami v súvislosti s Grónskom. EÚ podľa neho dohodu dodržiava, no potrebuje záruku, že USA nebudú zavádzať ďalšie nepredvídané clá.
„Potrebujeme mať jasno, na čom sme, a to je aj moja jednoznačná požiadavka voči vláde Spojených štátov, dajte nám istotu, že počas nasledujúcich troch rokov neprídu žiadne ďalšie narušenia v podobe nových ciel, a my budeme dohodu dodržiavať.“
V EÚ sa zároveň diskutuje o možnom použití nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý by umožnil obmedziť prístup amerických firiem na európsky trh. Lange uviedol, že EÚ je pripravená tento mechanizmus použiť, ak to bude nevyhnutné, hoci zatiaľ nevidí dôvod na jeho aktiváciu.
