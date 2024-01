Startup vyvinul technológiu, ktorá využíva larvy na čistenie plastu

Nitra 17. januára (TASR) - Startup z Nitry vyvinul novú technológiu, prostredníctvom ktorej dokáže pomocou lariev muchy čiernej čistiť plasty a fólie od živočíšneho odpadu a pripraviť ich tak na recykláciu. Projekt už čaká na udelenie európskeho patentu.



Spoločnosť ecol Trade, ktorá technológiu vyvinula, v súčasnosti spolupracuje pri odstraňovaní potravinového bioodpadu z plastov so spoločnosťou Kaufland. Tá už technológiu využíva vo všetkých svojich slovenských predajniach. Podľa manažéra odpadového hospodárstva obchodného reťazca Romana Briatku začala spolupráca so startupom postupne.



"Začali sme s kilovým vreckom našich plastových obalov a testovali sme, či je hmyz schopný ich vyčistiť a do akej miery. Riešili sme napríklad aj otázky, či hmyz nebude tvoriť nejaké mikroplasty. Analýzy ukázali, že larvy žiadne mikroplasty netvoria a odstraňujú iba živočíšne nečistoty. Obal je po vyčistení suchý a schopný recyklácie. Dnes sme pri projekte, ktorý zahŕňa všetkých 79 predajní, z ktorých dokážeme vyčistiť fólie a obaly," skonštatoval Briatka. Za rok sa dokáže takýmto spôsobom vyčistiť viac ako 1500 ton fólie, ktorá by inak skončila na skládke alebo v spaľovni.



Na čistenie potravinových plastových obalov a fólií sa využívajú larvy muchy čiernej. Podľa Eduarda Kolesára zo spoločnosti ecol Trade ide o neinvazívny druh, ktorý by v našich podmienkach nedokázal samostatne prežiť. "Na život potrebuje vysokú teplotu, vyššiu ako u nás, ide o 20 stupňov Celzia a viac. Najlepšie sa im darí v oblasti Indočíny, pretože potrebujú vysokú vlhkosť. Larvy zasa potrebujú menej svetla. Tento hmyz teda nie je žiadnym nebezpečenstvom pre Slovensko, pretože neprežije pri takých teplotách, aké sú u nás," povedal.



Ako vysvetlil, larvy múch sa počas čistenia aplikujú na znečistené plastové obaly potravín, ktoré do prevádzky prídu z predajní. "Je na nich rôzny biologický odpad, kúsky potravín, mäsa, krv zo surového mäsa... Tieto larvy konzumujú materiál, ktorý už hnije, pretože nemajú zuby, iba sacie ústrojenstvo. Dokážu krv či hnijúce kúsky mäsa úplne skonzumovať, a tým veľmi efektívne vyčistiť plastové obaly a fólie," uviedol Kolesár.



Spoločnosť v rámci svojej technológie vytvorila vnútorný systém, v ktorom larvy žijú. "Poskytnú sa im fólie, z ktorých, laicky povedané, vyoblizujú zvyšky potravín. Keď nemajú čo ďalej prijímať, tak sa vrátia do priestorov, ktoré sme priamo pre ne vyvinuli a tam prenocujú a čakajú na ďalšiu dávku potravy. Všetky výlučky, ktoré pri tom vyprodukujú, zostávajú v spodnej časti boxov, v ktorých nocujú," poznamenal Kolesár. Ako pripomenul, viaceré detaily technológie zostávajú do ukončenia patentového konania utajené.