Latinská Amerika a Karibik zaznamenali vlani rekordný objem PZI

Santiago 10. júla (TASR) - Latinská Amerika a štáty Karibiku zaznamenali v minulom roku rekordný objem priamych zahraničných investícií (PZI). Poukázala na to v pondelok správa Organizácie Spojených národov (OSN). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Správa Hospodárskej komisie pre Latinskú Ameriku a Karibik (ECLAC) uviedla, že PZI vzrástli v roku 2022 oproti predchádzajúcemu roku o 55,2 % na 224,58 miliardy USD (204,98 miliardy eur). To je historické maximum, pričom suma prekonala hranicu 200 miliárd USD prvýkrát za takmer desaťročie.



"Tok priamych zahraničných investícií do regiónu neprekonal 200 miliárd USD od roku 2013. To znamená, že v rámci ostatnej dekády predstavuje rok 2022 významný investičný míľnik," uviedla ECLAC vo svojej správe.



Cezhraničné investície sa podľa správy sústredili na služby, výrobný sektor a ťažbu uhľovodíkov. Počet fúzií a akvizícií sa zvýšil o 7 %, hodnota týchto kontraktov však vyskočila o 57 % na 30,15 miliardy USD.



Najväčší podiel investícií (41 %) smeroval do Brazílie. Na druhom mieste sa umiestnilo Mexiko, do ktorého smerovalo 17 % z celkovej hodnoty investícií.



(1 EUR = 1,0956 USD)