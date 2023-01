Laureáti Študentskej osobnosti Slovenska za rok 2021/2022 sú známi

Bratislava 10. januára (OTS) - Podujatie sa organizuje pod záštitou J.E. prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu .Cenu si laureáti v 13 kategóriach prevzali v Pálfyho paláci, v pondelok 19. decembra 2022Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 91 nominácií v trinástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1, 2 a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia).je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI - Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov na VŠ v SR ako aj mladých podnikateľov na Slovensku.Matej Gazda sa venuje zlepšeniu zdravotnej starostlivosti o pacienta pomocou umelej inteligencie. Minimalizácia poškodenia zdravého tkaniva pri rádioterapii má výrazný vplyv na rekonvalescenciu pacienta. Presnosť ožarovania je limitovaná informáciami o aktuálnej lokácii nádoru, ktorého miesto sa môže jemne vychylovať vplyvom napríklad respiračného cyklu. Pomocou neurónovej siete je možné modelovať a predikovať pohyb nádorov pri rádioterapii v reálnom čase a tým minimalizovať poškodenie zdravého tkaniva. Umelá inteligencia a konkrétne nový model navrhnutý Matejom Gazdom je schopný namodelovať správny tvar a lokáciu pečene na základe informácií z jednej roviny a jedného referenčného tvaru pečene. Model deformuje referenčný tvar pečene na základe signálu , ktorý prichádza v reálnom čase z 2D modelovacích modalít. Tento model je rozšíriteľný bez problémov na akýkoľvek orgán resp. tumor na medicínskej snímke.Ďalšou témou, ktorou sa zaoberá, je využitie neoznačených dát, ktoré sú v nemocniciach vo veľkých množstvách. Označovanie dát odborníkmi (rádiológ alebo iný špecialista) je časovo a finančne náročné. V rámci témy Matej vytvoril model neurónových sietí bez anotácii, pričom pri modeloch zameraných na detekciu covidu a pneumónie zo snímkov hrudníka na voľne prístupných dátových sadách dosiahol presnosť diagnostiky 91%.Zúčastnil sa aj medzinárodnej súťaže KITS 2021, ktorej cieľom bolo vytvoriť najlepší model na automatickú detekciu a zvýraznenie obličiek, obličkových cýst a obličkových tumorov z brušnej snímky počítačovej tomografie (CT) . Tím pod vedením Mateja Gazdu obsadil šieste miesto v konkurencii tímov z univerzít ako napr. Columbia University, Mayo Clinic, Utrech Univerzity.V roku 2022 jeho PhD. štúdia bola ocenená rektorom ako najlepšia po vedeckej stranke v rámci súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu. V 2022 bol pozvaný ako vedecký pracovník do Montrealu na univerzitu Polytechnique Montreal, kde pôsobil pod prof. Samuelom Kadourym v tíme Medical Lab. Jeho odborna činnosť vyústila do 10 článkov indexovanými v karentovaných časopisoch..Cenu získalaCenu získalaIng. Marek Búran, Elektrotechnický ústav SAV v.v.i. v BratislaveIng. Gabriel Stolárik , Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v PrešoveBc. Kristína Paulin, DIS.art. , Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v BratislaveJUDr. Ľuboslav Sisák,PhD. ,Právnická fakulta UPJŠ v KošiciachIng. Matej Gazda, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v KošiciachDaniel Krchňák, DIS. , Farmaceutická fakulta UK v BratislaveIng. Lukáš Kolarič, PhD. ,Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v BratislaveIng.Janette Podhorská, PhD. ,Ústav stavebníctva a architektúry SAV v.v.i. v BratislaveIng. Lucia Galovičová, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v NitreMgr. Roman Burič, Ústav experimentálnej psychológie , Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v.v.i. v BratislaveMgr. Silvia Haringová, Fakulta prírodných vied a informatiky ,UKF v NitreCena J & T Banky v kategórii EkonómiaIng. Alexandra Mertinková, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej BystriciEliška Mintálová, Fakulta telesnej výchovy a športu UK v BratislaveSrdečne gratulujeme všetkým laureátom