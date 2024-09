Lavex: Vyššia DPH na služby horských stredísk by priniesla stagnáciu

Liptovský Mikuláš 25. septembra (TASR) - Navrhované zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) z 10 % na 23 % na služby horských stredísk a ubytovanie by prinieslo výraznú stagnáciu v regiónoch. Spôsobilo by tiež straty všetkým ostatným naviazaným službám. Upozornil na to v stredu výkonný riaditeľ asociácie Lavex, ktorá združuje horské strediská, Bohuš Hlavatý.



"Vláda si pri zdražení až o 13 % neuvedomila, že budeme nekonkurencieschopní voči najbližším konkurenčným trhom. Naši najčastejší návštevníci budú mať rovnaké služby výrazne lacnejšie doma," skonštatoval Hlavatý.



Priblížil, že v Poľsku je DPH 8 % a v Česku 12 %. "Pri takýchto rozdieloch v náš neprospech pre nich dovolenka na Slovensku nebude atraktívna. Predpokladáme, že toto opatrenie výrazne obmedzí návštevnosť zahraničných návštevníkov," dodal Hlavatý.



Asociácia tiež predpokladá, že domáci turisti si pri zdražení lyžovačky a celej dovolenky o 13 % budú hľadať lacnejšiu alternatívu v zahraničí. Alebo si lyžovačku nebudú môcť dovoliť vôbec. "A to sa na Slovensku tomuto obľúbenému zimnému športu venuje zhruba milión lyžiarov. Všetky tieto faktory prispejú k výraznému výpadku tržieb a zároveň aj k oveľa nižšiemu výberu DPH. Teda presne k opačnému efektu, ako očakáva ministerstvo financií," zhodnotil výkonný riaditeľ Lavex.



O prácu by tak podľa Hlavatého mohli prísť desiatky tisíc ľudí v regiónoch. Horské strediská združené v asociácii preto navrhujú neexperimentovať s drastickým zvýšením DPH na kľúčovú infraštruktúru cestovného ruchu.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) v utorok (24. 9.) nevylúčil, že DPH na ubytovanie sa ešte bude upravovať na 5 %, rovnako, ako je to pri gastre. Podľa predsedu vlády by sa to dalo vyriešiť cez pozmeňujúce návrhy.