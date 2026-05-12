Lávka spájajúca Manínsku tiesňavu a hrad Bystrica už slúži verejnosti
Aktuálne dokončujú spevnené plochy a oddychovú zónu.
Autor TASR
Považská Bystrica 12. mája (TASR) - Takmer 200-metrová lávka cez rieku Váh spájajúca považskobystrické mestské časti Podvažie a Považská Teplá je skolaudovaná, aktuálne dokončujú spevnené plochy a oddychovú zónu. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie považskobystrickej radnice Miluša Kollárová.
Viac ako stotonová a 180 metrov dlhá lávka pre peších a cyklistov spojila nielen dve mestské časti, ale aj dve najvyhľadávanejšie turistické miesta v regióne - hrad Bystrica a Manínsku tiesňavu. Mesto na projekt získalo takmer 1,4 milióna eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
„Hoci sú Manínska tiesňava a hrad Bystrica od seba vzdialené len niekoľko stoviek metrov, dlhé roky ich oddeľovala rieka Váh. V minulosti síce v tomto úseku slúžil dočasný pontónový most vybudovaný počas výstavby diaľnice, no ten musel byť z bezpečnostných dôvodov odstránený. Obyvatelia aj návštevníci regiónu tak boli odkázaní na približne osemkilometrovú obchádzku cez mesto,“ uviedla Kollárová.
Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa je lávka už k dispozícii verejnosti, pozornosť sa momentálne sústreďuje najmä na úpravu jej okolia. V uplynulých dňoch sa robili práce na spevnení komunikácií a nájazdových plôch.
„Sme limitovaní majetkovými vzťahmi, preto sme sa museli dohodnúť s urbárnikmi a majiteľmi pozemkov, rovnako tak sme museli rešpektovať aj vzťahy, ktoré majú Trenčiansky samosprávny kraj a Národná diaľničná spoločnosť. Sme radi, že sme so všetkými našli spoločnú reč a tento priestor sa mohol skultivovať,“ skonštatoval primátor s tým, že súčasťou úprav je aj menšia oddychová zóna.
