Lávku na Krajinskom moste v Piešťanoch opäť otvorili

Piešťany 26. marca (TASR) – Po 16 mesiacoch sprístupnili opäť v Piešťanoch 262 metrov dlhú lávku pre peších a cyklistov na Krajinskom moste ponad rieku Váh. Jej obnova si vyžiadala osem mesiacov prác s celkovým nákladom viac ako 720.000 eur. Na investícii sa podieľalo viacero subjektov, informoval primátor mesta Peter Jančovič.



Lávku uzatvorili pre zistenie havarijného stavu koncom novembra 2019. Víťaz verejného obstarávania Lumiza, s. r. o., Žilina začal s prácami v júli 2020, stavba je okrem komunikácie aj nositeľom inžinierskych sietí. Mestu na rekonštrukciu prispeli Trnavský samosprávny kraj a Trnavská vodárenská spoločnosť po 200.000 eur, Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a Slovak Telekom po 50.000 eur. Ich zástupcovia sa v piatok zúčastnili na prestrihnutí pásky. Ako uviedol primátor, mesto v tomto náročnom období využilo možnosť poskytnutia podpory štátu a preinvestovaná suma v roku 2020 z vlastných zdrojov mesta vo výške 226.170 eur bola štátom následne preplatená.



"Rozhodnutie o uzatvorení lávky nebolo jednoduché, no po odkrytí sa ukázalo, že poškodenie nosných oceľových konštrukcií je ešte v horšom stave, ako konštatoval znalecký posudok," uviedol primátor. To spôsobilo aj posun termínu ukončenia prác. Odstávka mnohým obyvateľom, najmä zo susedných obcí, skomplikovala dochádzku do práce. "Dnes však vieme, že jej uzatvorenie i rozhodnutie opraviť bolo jediné správne," dodal Jančovič s tým, že lávka je nielen staticky vyhovujúca a obsahuje aj prvky s dlhou životnosťou, ale má aj nový vzhľad. "Na obnovu sme spojili sily a podarila sa dobrá vec. Lávka mala nejasné majetkovo-právne vzťahy, som rád, že sa podarilo dostať ich do poriadku, a tak sa mohlo konať verejné obstarávanie," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.



Opravou v uplynulých mesiacoch prešiel aj samotný Krajinský most, ktorého vlastníkom je TTSK. Mesto Piešťany súbežne rekonštruuje aj susediaci peší Kolonádový most, ktorý spája mesto s Kúpeľným ostrovom.