Lavrov nevylučuje využitie bartera v obchode s Čínou

Moskva 2. septembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov nevylučuje, že by Rusko mohlo využiť v rámci obchodu s Čínou do určitej miery barter. Momentálne však nevidí dôvod na takéto obchody. Informovala o tom agentúra TASS.



"Takmer 95 % obchodu s Čínou sa realizuje v rubľoch a jüanoch. V súčasnosti preto nevidím dôvod na zavedenie barterového systému v obchode s Čínou, aj keď na tomto systéme nie je nič zlé," povedal Lavrov na pôde Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (MGIMO). Zároveň však dodal, že "ak to bude pre krajinu výhodné, tak potom prečo nie".



O možnosti spustenia barterových obchodov medzi Čínou a Ruskom informovala začiatkom augusta agentúra Reuters. Vtedy uviedla, že takéto obchody v oblasti poľnohospodárstva by sa mohli začať realizovať už na jeseň.



Barterové obchody by mali Moskve a Pekingu umožniť vyhnúť sa komplikáciám v platbách, znížiť možnosti západných regulačných úradov kontrolovať ich transakcie a limitovať menové riziká. Zdroj z oblasti finančných transakcií podľa Reuters povedal, že sa diskutuje najmä o vývoze potravinárskych produktov a ďalší zdroj dodal, že firmy rokovali aj o možnostiach vývozu ruských kovov výmenou za dovoz čínskych strojov a zariadení.