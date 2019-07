Lavrov: Výstavba plynovodu Severný prúd 2 postupuje podľa plánu

Doterajšie investície podľa Lavrova zamestnali v Európskej únii (EÚ) 57.000 ľudí.

Moskva 18. júla (TASR) - Výstavba plynovodu Severný prúd 2 medzi Ruskom a Nemeckom cez Baltické more postupuje podľa plánu, uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



"Osadili sme asi 60 % z celkovej dĺžky plynovodu," povedal Lavrov v rozhovore pre Rheinische Post. Kapitálové výdavky realizácie sú financované na vyše 80 %.



Doterajšie investície podľa Lavrova zamestnali v Európskej únii (EÚ) 57.000 ľudí. "Plynovod umožní dodávať plyn, ktorý potrebujú európske krajiny, najkratšou cestou z plynových ložísk na severe Ruska," uviedol Lavrov, ktorý tiež odmietol kritiku projektu.



Plynovod Severný prúd 2 by mal byť hotový na konci roka. Proti jeho výstavbe sú predovšetkým USA, ale aj niektoré krajiny EÚ, lebo sa obávajú, že Rusko využije dodávky plynu ako páku proti západoeurópskym krajinám, ktoré sú od dodávok ruského plynu závislé. Americkí politici takisto poukazujú na to, že plynovod Severný prúd 2 umožní Rusku ľahšie odstrihnúť Ukrajinu od plynu, ktorá je aktuálne kľúčovou tranzitnou krajinou pre dodávky do Európy. USA pohrozili sankciami proti firmám, ktoré sa podieľajú na výstavbe plynovodu.