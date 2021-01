Le Drian: EÚ a USA by mali hľadať spoločné riešenia

Paríž 17. januára (TASR) - Európska únia (EÚ) a administratíva novozvoleného prezidenta USA Joea Bidena by mali prerušiť dlhoročný obchodný spor o clá a nájsť si čas na hľadanie spoločného riešenia. Navrhol to v nedeľu francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.



Jadrom ich sporu sú dotácie pre výrobcov lietadiel na oboch stranách Atlantiku. Spor sa ťahá už 16 rokov a za vlády dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa sa vyostril a rozšíril sa aj na ďalšie produkty a odvetvia. Návrh Francúzska prišiel pred inauguráciou nového prezidenta Joea Bidena 20. januára.



„Problémom, ktorý otravuje každého, je zvyšovanie ciel a daní z ocele, digitálnych technológií, v prípade Airbusu, a najmä nášho vinárskeho sektora,“ povedal v rozhovore pre Journal du Dimanche minister Le Drian.



„Ak by sme rýchlo našli spôsob urovnania sporu USA s Európou a Francúzskom, bol by to krok vpred,“ vyhlásil. „Môže to chvíľu trvať, ale medzitým môžeme kedykoľvek nariadiť moratórium,“ dodal.



USA na konci minulého roka oznámili nové clá na letecké súčiastky, víno, koňak a brandy z Francúzska a Nemecka v rámci sporu o dotácie pre Boeing a Airbus.



Washington tak rozšíril dlhý zoznam výrobkov z EÚ, na ktoré sa od roku 2019 vzťahuje 25 % clo. Argumentoval pritom, že tento krok bol odvetou za clá, ktoré EÚ uvalila v novembri 2020 v súvislosti s dotáciami pre Boeing a ako odvetu za americké clá na produkty z Európy za dotácie pre Airbus. Trumpova administratíva označila európske clá za neopodstatnené a nespravodlivé.



Najnovší balík amerických ciel nadobudne platnosť niekoľko dní po skončení sa Trumpovho funkčného obdobia. Európsky blok sa rozhodol nateraz pozastaviť odvetné opatrenia.



EÚ plánuje predložiť Svetovej obchodnej organizácii (WTO) vo februári návrh reformy a je pripravená zvážiť aj reformu, ktorá obmedzí súdnu moc orgánu WTO na urovnávanie sporov.



USA sa už roky sťažujú, že odvolací orgán WTO vo svojich rozhodnutiach prijíma neodôvodnené nové obchodné pravidlá a zablokoval vymenovanie nových sudcov, čím sa tento orgán stal nefunkčným.



Trumpova administratíva, ktorá v stredu (20. 1.) končí vo funkcii, pohrozila uvalením ciel aj na francúzsku kozmetiku, kabelky a iný tovar ako odplatu za francúzsku daň z digitálnych služieb, ktorá je podľa nej diskriminačná voči americkým technologickým firmám.