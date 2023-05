Le Maire chce do jesene prelomiť rast cien potravín

Paríž 3. mája (TASR) - Francúzsky minister financií Bruno Le Maire sa na budúci týždeň sa stretne s maloobchodníkmi a dodávateľmi, aby prediskutovali spôsob, ako do jesene prelomiť rast cien potravín, ktorý je hlavným problémom pre ľudí s nízkymi príjmami. Minister to povedal pre rozhlasovú stanicu Franceinfo. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Le Maire v stredu uviedol tiež, že hospodársky rast vo Francúzsku zostal stabilný aj napriek nedávnym štrajkom a protestom proti zákonu prezidenta Emmanuela Macrona o zvýšení veku odchodu do dôchodku o dva roky na 64 rokov.



Predajcovia potravín a ich dodávatelia vo Francúzsku sa v marci na rokovaniach dohodli na zvýšení cien v priemere o 10 %, čo je podľa oboch strán nevyhnutné na pokrytie vyšších výrobných nákladov.



Le Maire ich odvtedy opakovane vyzýva, aby znovu otvorili rokovania. Poukázal pritom na nedávny pokles globálnych veľkoobchodných cien potravín, ktorý by sa podľa neho mal preniesť aj na spotrebiteľov. Le Maire im dokonca pohrozil, že ak nebudú reagovať na jeho výzvy, podnikne potrebné kroky.



Medziročná miera inflácie vo Francúzsku sa v apríli zvýšila na 5,9 % z 5,7 % v marci. A harmonizovaná inflácia, ktorá sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, dokonca dosiahla vo Francúzsku 6,9 %.



Guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau minulý mesiac povedal, že očakáva spomalenie rastu cien potravín v druhej polovici tohto roka.



Čo sa týka vplyvu štrajkov proti dôchodkovej reforme na francúzsku ekonomiku, Le Maire pre Franceinfo povedal, že "sociálne protesty nemajú žiadny významný vplyv a hospodársky rast zostáva solídny".



Štatistický úrad INSEE minulý mesiac informoval, že výkon francúzskej ekonomiky sa v 1. štvrťroku 2023 mierne zvýšil, o 0,2 %, po stagnácii vo 4. štvrťroku 2022. Prispela k tomu spotreba domácností, ktorá bola stabilná po poklese o 1 % v posledných troch mesiacoch roku 2022.