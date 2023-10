Le Maire: Dohoda bude základom pre fiškálne pravidlá EÚ

Paríž 17. októbra (TASR) - Dohoda medzi Francúzskom a Nemeckom, dvoma najväčšími krajinami Európskej únie (EÚ), položí základy pre aktualizované fiškálne pravidlá bloku. Vyhlásil to francúzsky minister financií Bruno Le Maire v utorok pred stretnutím so svojimi kolegami z EÚ v Luxemburgu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"EÚ rýchlo potrebuje nové rozpočtové pravidlá, je to otázka dôveryhodnosti," povedal Le Maire novinárom. "V nasledujúcich týždňoch budeme pokračovať v spolupráci s Christianom Lindnerom, aby sme sa pokúsili dosiahnuť francúzsko-nemeckú dohodu, ktorá by mohla slúžiť ako základ pre širšiu dohodu," dodal.



Súbor fiškálnych pravidiel, ktorý spája ekonomiky eurozóny, potrebuje generálnu revíziu po tom, ako sa verejný dlh počas pandémie ochorenia COVID-19 prudko zvýšil. Vlády s konkurenčnými strategickými víziami sa pritom snažia dohodnúť na tom, ako presne postupovať. Nemecký minister financií Lindner varoval, že "bezzubú" dohodu budú investori na dlhopisových trhoch posudzovať tvrdo.



Le Maire je presvedčený, že dohoda bude uzavretá do konca roka, pričom ďalšia diskusia sa očakáva na stretnutí ministrov financií začiatkom novembra v Bruseli.



Podobne aj španielska ministerka Nadia Calvinová, ktorá predsedá stretnutiam šéfov financií EÚ (Ecofin), uviedla, že cieľom je predložiť právny návrh na najbližšom zasadnutí Ecofinu, aby mohla byť nová dohoda uzavretá do konca roka.



"Na technickej úrovni sa dosiahol dobrý pokrok," dodala Calvinová.