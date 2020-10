Le Maire: Francúzska ekonomika môže vo 4. kvartáli opäť klesnúť

Paríž 23. októbra (TASR) - Francúzska ekonomika by mohla v posledných troch mesiacoch tohto roka opäť klesnúť v dôsledku rozsiahlych zákazov vychádzania, ktoré vláda zaviedla na spomalenie druhej vlny pandémie nového koronavírusu. Upozornil na to v piatok minister hospodárstva Bruno Le Maire v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1.



„Vo 4. štvrťroku riskujeme záporné tempo rastu,“ uviedol Le Maire pre Europe 1.



„Ale zároveň môžem povedať, že francúzska ekonomika zaznamená v roku 2021 výrazné oživenie a že rast sa v roku 2022 vráti na úroveň roku 2019," povedal.



K obnoveniu hospodárskeho poklesu vo Francúzsku dochádza v čase, keď aj iné popredné svetové ekonomiky vohnali blokády spojené s pandémiou do recesie, takže „nie je žiadnym prekvapením“, poznamenal Le Maire.



Riziko negatívneho rastu na konci roka sa premietlo aj do celkovej prognózy vlády, ktorá očakáva pokles hrubého domáceho produktu za celý rok 2020, vysvetlil.



„Vedeli sme, že pandémia sa môže znovu naštartovať,“ uviedol minister a poukázal aj na veľkú neistotu vo svete.



Deň predtým predseda vlády Jean Castex uviedol, že zákazy vychádzania pôvodne plánované pre deväť veľkých miest vrátane Paríža sa rozšíria tak, aby pokrývali až 54 rôznych departamentov po celej krajine, čo celkovo ovplyvní 46 miliónov ľudí. Premiér zároveň oznámil, že spolu s blokádami sa rozšíria aj vládne balíky podpory.