Le Maire: Francúzsko by malo urýchliť návrat k práci

Paríž 11. júna (TASR) - Francúzsko by malo urýchliť postupný návrat k práci a podnikateľskej činnosti, keďže krajina uvoľňuje blokády a reštrikcie, ktoré zaviedla po vypuknutí pandémie nového koronavírusu, aby zabránila jeho šíreniu. Vyhlásil to vo štvrtok francúzsky minister financií Bruno Le Maire v televízii LCI. "Chcem, aby sa ekonomická aktivita obnovila rýchlejšie," uviedol.



Francúzske hospodárstvo podľa odhadov v roku 2020 klesne o 11 %. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona zaviedla jedny z najprísnejších obmedzení v Európe od polovice marca a s ich uvoľňovaním začala až 11. mája. Macron by mal vystúpiť v televízii s prejavom k národu 14. júna.



Le Maire pre televíziu LCI povedal tiež, že dúfa, že automobilový priemysel v krajine, ktorý tvrdo zasiahol koronavírus, vykáže v júni a júli lepšie čísla. Začiatkom tohto mesiaca dokončil Renault žiadosť o pôžičku vo výške 5 miliárd eur od francúzskej vlády, ktorá by mala posilniť financie automobilky v čase tzv. koronakrízy.