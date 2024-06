Le Maire: Francúzsko do roku 2027 zníži deficit pod 3 % HDP

Paríž 21. júna (TASR) - Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v piatok zdôraznil, že krajina do roku 2027 zníži deficit verejných financií pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Jeho vyjadrenie nasledovalo po tom, ako Európska komisia v stredu (19. 6.) napomenula Francúzsko spolu s ďalšími šiestimi štátmi Európskej únie (EÚ) za nadmerný deficit. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Musíme sa vrátiť k zdravým verejným financiám," povedal Le Maire novinárom v Luxemburgu. Cieľom je dostať sa pod 3 % HDP do roku 2027, dodal. Deficit francúzskych verejných financií vlani predstavoval 5,5 % HDP. Rozpočtové pravidlá EÚ pritom stanovujú, že deficity členských štátov nesmú presiahnuť 3 % HDP a verejné dlhy sa musia udržať pod hranicou 60 % HDP.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron po drvivej porážke jeho strany vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) vypísal predčasné parlamentné voľby. Politické strany na oboch stranách spektra vstupujú do volebnej kampane s prísľubmi veľkých verejných výdavkov, čo Le Maire označil za príčinu silných otrasov na francúzskom akciovom trhu. "Je to priamy dôsledok hospodárskych a finančných programov, ktoré sú úplne nerozumné a nezodpovedné," povedal.



EK oznámila, že na budúci mesiac navrhne začatie procedúry proti nadmernému deficitu proti siedmim krajinám - Belgicku, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Malte, Poľsku a Slovensku, ktoré musia pripraviť plán konsolidácie svojich financií. Brusel bude dohliadať, aby sa úroveň ich dlhu alebo deficitu vrátila čo najskôr na povolenú úroveň.