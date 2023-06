Francúzsko plánuje úspory v rozpočte vo výške 10 miliárd eur

Paríž 19. júna (TASR) - Revízia výdavkov francúzskej vlády odhalila možné úspory v rozpočte vo výške 10 miliárd eur, na ktoré sa vláda zameria v nasledujúcich rokoch. Uviedol to v pondelok minister financií Bruno Le Maire. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Francúzske verejné výdavky ako podiel na hrubom domácom produkte (HDP), ktoré dlhodobo patria medzi najvyššie na svete, ešte vzrástli počas pandémie ochorenia COVID-19 a následného strmého zdraženia energií v minulom roku, v dôsledku čoho rozpočtový deficit dosiahol rekord.



Vláda prezidenta Emmanuela Macrona si teraz dala za cieľ znížiť deficit zo 4,9 % HDP v tomto roku na 2,7 % do konca jeho päťročného funkčného obdobia v roku 2027. Postupne sa tak dopracuje k povolenému limitu v Európskej únii (EÚ) na úrovni 3 % HDP, ktorý sa Francúzsku len zriedka darí splniť.



"Na dosiahnutie tohto cieľa sme prostredníctvom nášho prvého preskúmania výdavkov identifikovali úspory vo výške najmenej 10 miliárd eur. To je náš cieľ," povedal Le Maire na konferencii o verejných financiách.



Úspory vo verejnom sektore sa budú týkať výdavkov na zdravotníctvo, bývanie, verejné úrady a opatrenia na podporu zamestnanosti. Vláda počas štyroch rokov postupne zredukuje daňové úľavy ma motoristické palivá, ktoré pomáhajú doprave.



Le Maire pripomenul, že škrty vo výdavkoch sú potrebné na zníženia štátneho dlhu Francúzska. Potvrdil tiež plány na ukončenie vládnych stropov na ceny plynu a elektriny, ktorých cieľom bolo pomôcť domácnostiam vyrovnať sa s minuloročným prudkým zdražením energií v dôsledku vojny na Ukrajine.



Renomovaná agentúra Fitch na konci apríla znížila rating francúzskeho štátneho dlhu na AA- pre obavy z možnej politickej paralýzy a sociálnych nepokojov po schválení nepopulárnej dôchodkovej reformy.



Ďalšia z agentúr S&P Francúzsku tento mesiac rating neznížila, ale vzhľadom na jeho napäté verejné financie zostala opatrná, pokiaľ ide o výhľad druhej najväčšej ekonomiky eurozóny.