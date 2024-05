Le Maire: G7 musí postupovať jednotne proti výrobným kapacitám Číny

Stresa 24. mája (TASR) - Francúzsko požaduje spoločný postoj skupiny najrozvinutejších krajín sveta G7 voči nadmerným výrobným kapacitám Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire uviedol, že G7 sa musí zhodnúť na hodnotení nadmerného čínskeho priemyselného exportu, keďže Európa sa chce vyhnúť tomu, aby sa dostala do centra obchodnej vojny.



"Čína je naším obchodným partnerom, ale má nadmerné priemyselné kapacity a skupina G7 musí predstaviť jednotný front na ochranu záujmov svojho priemyslu," uviedol Le Maire na stretnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk skupiny v talianskom meste Stresa.



Výzva francúzskeho ministra financií na spoločný postoj prichádza v čase, keď USA, Čína a EÚ pripravujú čoraz asertívnejšie obchodné opatrenia.



Americký prezident Joe Biden začiatkom mája obvinil Čínu z dumpingového vývozu na trhy USA a oznámil rozsiahly súbor ciel na množstvo čínskych tovarov. EÚ by mala čoskoro ukončiť vyšetrovanie čínskych dotácií na elektrické vozidlá, ktoré pravdepodobne povedie k obranným opatreniam proti čínskemu exportu áut.



Prípadné clá EÚ však zrejme budú podstatne nižšie ako clá USA a budú sa zakladať na inom prístupe v rámci pravidiel a postupov Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Čína takisto signalizovala, že je pripravená zaviesť clá vo výške až 25 % na dovoz áut z USA a EÚ.



"Skupina G7, samozrejme, musí zostať jednotná," uviedol komisár EÚ pre hospodárske záležitosti Paolo Gentiloni v rozhovore pre televíziu Bloomberg. "Na to, aby sme mohli postupovať jednotne, musíme podľa názoru EÚ posilniť aj vzájomnú výmenu informácií, naše monitorovanie."



Le Maire uviedol, že je potrebné jasne posúdiť nadmerné čínske kapacity a "najúčinnejšie nástroje" na riešenie tohto problému. Do analýzy by sa podľa neho mohol zapojiť Medzinárodný menový fond. "Rozhodne by sme sa mali vyhnúť akejkoľvek obchodnej vojne," povedal Le Maire. "Obchodná vojna nie je v záujme ani USA, ani Číny, ani Európy, ani žiadnej krajiny na svete."