Le Maire potvrdil odhad, že ekonomika by tento rok mala vzrásť o 5 %

Paríž 14. apríla (TASR) - Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v stredu potvrdil, že francúzska ekonomika by mala tento rok dosiahnuť 5-percentný rast. Zároveň v rozhovore pre televíznu stanicu BFM povedal, že finančná pomoc štátu na zmiernenie dôsledkov pandémie nového koronavírusu by mala zostať v platnosti až do skončenia pandémie.



Francúzska vláda pôvodne počítala s tohtoročným rastom na úrovni 6 %, začiatkom apríla však predchádzajúci odhad zredukovala na 5 %. Dôvodom revízie prognózy bolo zhoršenie pandemickej situácie v zimných mesiacoch a následný tretí lockdown.



Pandémia naďalej ovplyvňuje najmä cestovný ruch a gastrosektor. Na druhej strane, na rozdiel od situácie pred rokom a prvým lockdownom stavebníctvo a výrobný sektor patria k oblastiam hospodárstva, ktoré najnovšie opatrenia nepoškodili.