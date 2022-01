Le Maire predpovedá väčší ako očakávaný rast francúzskej ekonomiky

Paríž 4. januára (TASR) - Tempo rastu francúzskeho hospodárstva v uplynulom roku 2021 bolo výrazne vyššie než 6,25 %, s ktorými počíta doterajšia vládna prognóza. Povedal to v utorok minister financií Bruno Le Maire pre rádio RTL.



Minister pre rádio tiež uviedol, že aj keď prudké šírenie variantu omikron nového koronavírusu škodí niektorým sektorom, nehrozí, že by ochromilo celú ekonomiku. "V januári môžu nastať určité ťažkosti, ale neexistuje žiadne riziko, že by omikron ochromil ekonomiku," vyhlásil.



Najnovší koronavírusový variant, ktorý sa šíri po celom svete, zvýšil priemerný počet nových prípadov vo Francúzsku na rekordnú úroveň 167.338 denne, čo predstavuje takmer päťnásobný nárast za mesiac.



Le Maire potvrdil prognózou rastu francúzskej ekonomiky v tomto roku o 4 %. V prípade minulého roka 2021 však očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej ekonomiky eurozóny zvýši výrazne viac ako o 6,25 %, ktoré predpokladá vládna prognóza.



Oficiálna prognóza je tiež nižšia ako predpovede významných inštitúcií. Napríklad centrálna banka Francúzska vidí tempo rastu HDP v roku 2021 na úrovni 6,7 %, Medzinárodný menový fond na úrovni 6,75 % a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na úrovni 6,8 %.



Le Maire tiež predpokladá, že aj rozpočtový deficit Francúzska za rok 2021 bude "výrazne nižší" ako 8 % HDP, pričom podľa doterajšej vládnej prognózy by mal dosiahnuť 8,2 % HDP.