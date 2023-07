Le Maire: Prerušiť hospodárske vzťahy s Čínou je nemožné

Peking 30. júla (TASR) - Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v nedeľu dôrazne odmietol myšlienku prerušenia hospodárskych vzťahov s Čínou a označil ju za ilúziu. Neexistuje možnosť, ako od seba ekonomicky oddeliť Čínu, Ameriku a Európu, povedal novinárom na francúzskej ambasáde v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Le Maire zároveň v Číne obhajoval ambíciu Francúzska posilniť svoju nezávislosť v niektorých oblastiach ekonomiky. Koncept odbúravania rizík však neznamená, že Čína je riziko, zdôraznil. Francúzsko počas pandémie koronavírusu zistilo, že je príliš závislé od niektorých veľmi špecifických komponentov, napríklad počítačových čipov, a nechce, aby sa to zopakovalo, dodal Le Maire.



Vyjadrenia francúzskeho ministra zazneli v čase, keď sa niektoré západné krajiny snažia znížiť svoju závislosť od Číny. Platí to najmä v prípade Nemecka, pre ktoré je ázijská krajina hlavný obchodný partner a dôležitý trh pre jeho automobilový priemysel. V prospech odklonu od Číny sa vyslovili aj Spojené štáty, hoci ministerka financií Janet Yellenová počas návštevy Pekingu začiatkom tohto mesiaca uviedla, že oddeliť od seba americkú a čínsku ekonomiku by bolo prakticky nemožné.



Le Maire má v Číne na programe ekonomické rokovania na vysokej úrovni. V pondelok (31. 7.) vycestuje do technologického centra Šen-čen na juhu krajiny, kde sa stretne s vedúcimi predstaviteľmi podnikateľskej sféry.