Le Maire: Rast francúzskej ekonomiky bude závisieť od očkovania

Paríž 4. júla (TASR) - Rast francúzskeho hospodárstva v tomto roku bude závisieť od programu očkovania proti ochoreniu COVID-19. Uviedol to minister financií Bruno Le Maire v rozhovore pre sobotné (3. 7.) vydanie novín Le Parisien.



Vo Francúzsku vzrastajú obavy z negatívneho vplyvu rýchlo sa šíriaceho variantu delta nového koronavírusu, ktorý v súčasnosti predstavuje asi tretinu nových prípadov ochorenia v krajine. Uviedol to v piatok (2. 7.) minister zdravotníctva Olivier Véran.



Le Maire na konci júna ponechal bez zmeny svoju predpoveď hospodárskeho rastu druhej najväčšej ekonomiky eurozóny na úrovni 5 % pre rok 2021, aj keď francúzska centrálna banka zvýšila svoju prognózu. Minister to odôvodnil rizikami, ktoré predstavuje variant delta, zachytený prvýkrát v Indii.



"Náš rast bude závisieť od očkovania," povedal Le Maire pre noviny Le Parisien.