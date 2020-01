Le Maire: Rokovania Francúzska s USA o digitálnej dani sú ťažké

Paríž 20. januára (TASR) - Rokovania Francúzska s USA o urovnaní sporu o dane pre nadnárodných technologických gigantov sú „veľmi ťažké“. Vyhlásil to v pondelok francúzsky minister financií Bruno Le Maire v televízii LCI.



Dodal, že k dohode majú obe strany "veľmi ďaleko", pričom čas sa im kráti, keďže si dali termín do 22. januára.



„Sme ochotní urobiť kroky smerom k Spojeným štátom, niekoľko sme im navrhli,“ povedal Le Maire v LCI.



A hoci stále dúfa v dohodu, minister povedal: „Neskrývam skutočnosť, že je to veľmi ťažké, je to jedno z najťažších rokovaní, aké som viedol a má ďaleko k dohode."



Paríž a Washington si 7. januára stanovili dvojtýždňovú lehotu na urovnanie sporu o francúzsku daň pre technologické giganty, ako sú Google, Apple, Facebook, Netflix a Amazon. USA pohrozili Francúzsku vysokými clami za zhruba 2,4 miliardy USD (2,16 miliardy eur) na širokú škálu produktov, od syrov cez vína až po kožené kabelky.



Lehota na rokovania sa časovo zhoduje s plánovaným stretnutím predstaviteľov oboch krajín na okraji Svetového ekonomického fóra v Davose, ktoré sa koná v dňoch 22. až 24. januára.



Americké sankcie „by boli hroznou ranou pre francúzske vinohradníctvo“, uviedol Le Maire. Dodal, že strávil väčšinu víkendu na rokovaniach a v pondelok večer by sa mal stretnúť s ministrom financií USA Stevenom Mnuchinom.



La Maire uviedol, že Francúzsko „určite nepodľahne“ tlaku na zníženie „takmer na nulu“ trojpercentnej dane z obratu, ktorý nadnárodné giganty vygenerovali vo Francúzsku od 1. januára minulého roka. A plánuje ju vyberať dovtedy, kým nebude prijatý medzinárodný daňový režim v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



„Snažím sa, aby naši americkí priatelia pochopili, že nejde o boj medzi Francúzskom a Spojenými štátmi alebo medzi Európou a Spojenými štátmi, ide o zavedenie spravodlivej dane z digitálnych aktivít,“ zdôraznil Le Maire.



Washington vlani, po niekoľkých rokoch blokovania rozhovorov o daniach pre technologické giganty v OECD, v decembri predložil Francúzsku svoje návrhy, ktoré odmietlo.



(1 EUR = 1,1108 USD)