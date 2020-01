Le Maire: Štrajky znížia rast francúzskej ekonomiky

Paríž 20. januára (TASR) - Súčasná vlna štrajkov vo Francúzsku zasiahne hospodárstvo krajiny v priebehu jedného štvrťroka na úrovni 0,1 percentuálneho bodu. Vyhlásil to v pondelok francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire.



Le Maire neuviedol, o ktorom štvrťroku hovoril, ale francúzska centrálna banka minulý týždeň informovala, že štrajky znížili tempo rastu hospodárstva v posledných troch mesiacoch 2019 až o 0,1 percentuálneho bodu.



"Bude to mať vplyv, ale myslím si, že len obmedzený. Podľa odhadov, ktoré máme k dispozícii, tento vplyv na kvartálny rast bude zhruba 0,1 bodu. Za celý rok je to veľmi obmedzený vplyv,“ povedal Le Maire pre televíziu LCI.



Protesty vo Francúzsku pokračujú už 46. deň. Strácajú však na intenzite, pretože vláda Emmanuela Macrona urobila určité ústupky a účastníci štrajkov čelia rastúcim finančným tlakom, čo ich núti vrátiť sa do práce.