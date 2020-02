Le Maire varoval Renault pred prepúšťaním vo Francúzsku

Paríž/Brusel 18. februára (TASR) - Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v utorok varoval Renault pred zatvorením tovární vo Francúzsku a znížením počtu pracovných miest po tom, ako automobilka minulý týždeň uviedla, že pri redukcii nákladov nebude pre ňu platiť žiadne tabu.



Renault minulý týždeň oznámil, že vlani zaznamenal stratu, prvú za desať rokov. Vedenie sa následne zaviazalo, že zníži náklady v nasledujúcich troch rokoch o 2 miliardy eur. Podľa plánu by to mohlo zasiahnuť aj závody vo Francúzsku.



"Štát bude hrať svoju úlohu akcionára v Renaulte, aby sa ubezpečil, že rozhodnutia, ktoré sa prijmú, nepôjdu proti pracovným miestam a továrňam vo Francúzsku," povedal Le Maire novinárom v Bruseli, kde sa zúčastňuje stretnutia ministrov financií. Dodal, že vláda bude diskutovať s automobilkou a bude aj naďalej "veľmi ostražitá", pokiaľ ide o stratégiu znižovania nákladov.



Minister tiež uviedol, že v nedeľu (16. 2.) sa telefonicky spojil s predsedom predstavenstva automobilky Jean-Dominiqueom Senardom a debatovali o priemyselnom pláne Renaultu.



Tento „dialóg“ bude pokračovať, dodal Le Maire, ktorý pripustil, že Renault sa musí prispôsobiť novým výzvam. Tieto zmeny by však mali zohľadniť dlhodobé záujmy spoločnosti Renault vo Francúzsku, uzavrel.