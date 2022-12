Le Maire: Veľké priemyselne rozvinuté ekonomiky sa vrátia k jadru

Paríž 11. decembra (TASR) - Všetky veľké priemyselne rozvinuté ekonomiky sa postupne vrátia k jadrovej energii, vrátane Nemecka. Povedal to v týchto dňoch francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Všetky veľké priemyselne rozvinuté ekonomiky na svete, všetky v Európe, vrátane tých, ktoré sa rozhodli ísť iným smerom, sa skôr či neskôr k jadrovej energii vrátia," povedal Le Maire v piatok (9. 12.) počas návštevy jadrovej elektrárne Penly neďaleko mesta Dieppe v Normandii. Podľa neho iná možnosť nie je, ak chcú štáty udržať priemysel v chode.



"Nestane sa to ihneď, je to otázka niekoľkých rokov. Som však presvedčený, že veľké priemyselné krajiny, je jedno ktoré, sa z dôvodu udržania priemyslu k jadrovej energii vrátia," uviedol Le Maire. Na stretnutí so zamestnancami elektrárne v Penly zároveň povedal, že Francúzsko sa ako krajina, ktorá závisí od jadra, nemá za čo hanbiť. Narážal na kritiku od ostatných štátov, najmä Nemecka, ktoré sa rozhodli od jadra odkloniť.



Aj ekologické dôvody hovoria podľa ministra pre jadrovú energiu. "Rozhodnutie v prospech jadra je rozhodnutie v prospech klímy," dodal Le Maire.