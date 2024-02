Le Maire: Verejný sektor nedokáže financovať boj proti zmene klímy

Paríž 13. februára (TASR) - Zdroje na boj proti zmene klímy musia prichádzať zo súkromného sektora, keďže Francúzsko ani iné krajiny Európskej únie (EÚ) už nemajú k dispozícii verejné finančné prostriedky, vyhlásil v utorok francúzsky minister financií Bruno Le Maire. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Nemôžeme si dovoliť mať takú úroveň verejného dlhu. Preto nepočítajte s väčším verejným úsilím alebo verejným financovaním," povedal le Maire na konferencii Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA). Francúzsko už podľa neho investuje približne 40 miliárd eur ročne do boja proti zmene klímy prostredníctvom zavádzania obnoviteľných zdrojov energie a investícií do nových technológií a nových jadrových elektrární.



"Môžem vám povedať, že už nemáme možnosť dať na stôl oveľa viac peňazí. A všetkých 27 členských štátov je v presne rovnakej situácii," pokračoval Le Maire s odkazom na obrovské verejné výdavky súvisiace s opatreniami na zmiernenie ekonomických dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19.



Súkromné inštitúcie a banky budú potrebovať stimuly na urýchlenie prechodu na zelenú energiu a financovanie musí prísť aj na úrovni EÚ, zdôraznil francúzsky minister, pričom vyzval na vytvorenie únie kapitálových trhov v rámci európskeho spoločenstva. Tá by podľa neho uľahčila začínajúcim podnikom prístup k širšiemu a menej ťažkopádnemu financovaniu projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov, dekarbonizácie a ďalších aktivít na ochranu klímy.