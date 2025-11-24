< sekcia Ekonomika
Lecornu sa stále snaží dosiahnuť schválenie rozpočtu na rok 2026
A to aj napriek pretrvávajúcemu napätiu v parlamente.
Autor TASR
Paríž 24. novembra (TASR) - Francúzska vláda sa stále snaží dosiahnuť schválenie rozpočtu na rok 2026 do konca tohto roka, a to aj napriek pretrvávajúcemu napätiu v parlamente. Uviedol to v pondelok premiér Sébastien Lecornu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Dolná komora francúzskeho parlamentu totiž v sobotu (22. 11.) zamietla časti návrhu zákona o rozpočte na rok 2026. To vyvoláva otázky, či politicky roztrieštený parlament dokáže pod tlakom investorov dosiahnuť dohodu o znížení rozpočtového deficitu. Lecornu vyjadril presvedčenie, že stále existuje parlamentná väčšina ochotná hlasovať za návrh zákona o rozpočte.
Zamietnutie v dolnej komore sa konkrétne zameralo na príjmovú časť rozpočtu, ktorá sa týka zdaňovania. Návrh zákona teraz postúpi do Senátu. Očakáva sa, že odstráni mnohé z pozmeňujúcich návrhov, ktoré pridala dolná komora.
Ale na to, aby bol rozpočet schválený, sa musia obe komory dohodnúť. Po dokončení preskúmania v Senáte bude spoločný výbor pracovať na rokovaniach o kompromise medzi oboma komorami.
