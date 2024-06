Ledecký: Vláda rozhodovala o dotáciách pre samosprávy netransparentne

Bratislava 19. júna (TASR) - Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v Rimavskej Sobote rozhodovala o prideľovaní peňazí samosprávam netransparentne a podľa politických tričiek. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Vladimír Ledecký (SaS). Upozornil tiež, že žiaden z podporených projektov sa netýkal vylúčených rómskych komunít, hoci pre okresy v regióne sú tieto problémy charakteristické.



Ledecký na tlačovej konferencii pripomenul, že na rozdeľovanie peňazí existuje zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorý jasne definuje pravidlá na efektívne rozdeľovanie peňazí. Peniaze podľa neho nešli na rozvoj a vláda nepodporila ani projekt zamestnania vylúčených Rómov v priemysle. "Zase sa delili peniaze podľa politických tričiek. Koaliční starostovia, primátori si rozdelili 930.000 eur a starostovia, ktorí sú zo strán opozície, 12.000 eur," povedal.



Spôsob vládnej podpory samosprávnych projektov ako súčasť výjazdových rokovaní vlády kritizuje aj PS. Hnutie je presvedčené, že finančná podpora zvýhodňuje obce s koaličným vedením. "V okrese Rimavská Sobota majú koaličné strany svojich starostov a starostky v 35 percentách obcí. Získali však viac ako polovicu všetkých dotácií pre tento okres," upozornil poslanec NR SR Marek Lackovič (PS).



Vláda v stredu rozhodla, že na podporu konkrétnych projektov miest a obcí v okresoch Rimavská Sobota a Poltár vyčlení 2.142.353 eur. Zelenú dala aj zámeru výstavby novej prečerpávacej vodnej elektrárne na hornom úseku rieky Ipeľ.



Ledecký upozornil aj na legislatívny zámer zákona o podpore prioritných okresov. "Doteraz mali najmenej rozvinuté okresy zákon, kde bol jediný parameter nezamestnanosť, pretože v nej sa systematicky odráža všetko - nedostupnosť regiónu, vzdelanie, vylúčené komunity," priblížil s tým, že tak sa dá transparentne určiť, ktorý okres potrebuje pomoc. Vláda ide podľa neho zákon meniť na základe nejasných pravidiel. "Zo zákona nie je jasné, koľkých okresov sa to bude týkať, či ich bude menej alebo viac, a aká bude výška podpory," povedal s tým, že po schválení zákona by po novom mala o podpore rozhodovať vláda a príslušné ministerstvo. "Posilňujú sa kompetencie ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a okresných úradov, ktoré majú politických nominantov - okresných prednostov," dodal.



V návrhu sa hovorí, že najmenej rozvinuté okresy by sa mali určovať podľa viacerých kritérií. Súčasné kritérium podielu uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve sa má rozšíriť o ďalšie oblasti, ako sú napríklad demografické trendy, respektíve prístup k základným utilitám, ktoré majú zásadný vplyv na podobu a kvalitu života v regiónoch, dostupnosť verejných služieb i obslužnosť územia.