Ledecký vyzýva na viac eurofondov na vyrovnanie regionálnych rozdielov

Bratislava 16. marca (TASR) – Predseda parlamentného sociálneho výboru Vladimír Ledecký z klubu SaS vyzval ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniku Remišovú (Za ľudí) k väčšej podpore a decentralizácii riadenia eurofondov na regionálny rozvoj. Vyhlásil to v stredu v rozprave k novele zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie (EÚ). Zároveň upozornil na nedostatočnú podporu v riešení rómskej problematiky.



Ledecký vyzdvihol zriadenie nového systému čerpania fondov EÚ na roky 2021 – 2027, v ktorom samosprávy dostávajú do rúk viac kompetencií. Upozornil však na "slabú ochotu" Remišovej zväčšiť objem peňazí, ktorý budú mať k dispozícii. "Dovolím si tvrdiť, že v čerpaní eurofondov Slovensko je v krízovej situácii, preto sa nebojme presúvať kompetencie a zdroje do regiónov. Na to, aby tento decentralizovaný systém čerpania eurofondov fungoval, musíme do regiónov naliať peniaze," myslí si Ledecký.



Na nedostatok eurofondov, o ktorých by mohli regióny rozhodovať, podľa neho dlhodobo upozorňujú zástupcovia vyšších územných celkov a samospráv. Žiadal preto ministerku, aby pustila do regiónov viac peňazí.



Súčasne upozornil na nedostatočnú podporu v riešení rómskej problematiky aj na programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí o prioritnej podpore najmenej rozvinutých regiónov. "Rómska otázka má riešenie a eurofondy sú obrovskou príležitosťou na to, aby sme tento problém vyriešili raz a navždy,“ uzavrel Ledecký.