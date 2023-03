Ledecký: Zmena v aktivačných prácach ich mala zefektívniť, nie zrušiť

Bratislava 16. marca (TASR) – Legislatívna zmena v oblasti aktivačných prác ich mala zefektívniť, ale nie ich úplne zrušiť. Súvisia s tým potom ďalšie problémy s chudobou. Vo štvrtok to na spoločnej tlačovej konferencii s rómskymi starostami v Národnej rade (NR) SR povedal predseda Výboru NR SR pre sociálne veci Vladimír Ledecký (SaS).



Ledecký vyzval dočasne povereného ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka (Sme rodina), aby podporoval zamestnanosť v menej rozvinutých okresoch. Nové zákony je zároveň podľa Ledeckého potrebné v praxi uplatňovať citlivo. Ako uviedol Ledecký, Krajniak síce podporuje pracovné miesta, ale problém je v tom, že ak má obec stovky nezamestnaných, nedokáže vyrobiť aj stovky pracovných miest.



Podpora pracovných miest je podľa Ledeckého dostatočná, ale veľa ľudí ostáva mimo systému. Je presvedčený, že treba citlivo znižovať počet aktivačných prác a vyvažovať to klasickými pracovnými zmluvami, aby mali ľudia prácu a neostala veľká skupina ľudí mimo systému.



Starostovia niektorých obcí, najmä menej rozvinutých okresov, boli podľa slov Ledeckého slabo informovaní o finančných prostriedkoch. "Možno je to spôsobené aj tým, že do najmenej rozvinutých okresov ide zdrojov málo a dostali len tí, ktorí už prostriedky dostali a sú informovaní," vyjadril sa Ledecký s tým, že informácie a výzvy netreba skrývať na jednotlivých okresných úradoch.



"Nezamestnaným chcú znížiť aktivačné práce, ale nedali im možnosti. Minister povedal, že je pripravených 9000 pracovných miest, ale za prácou treba niekedy dochádzať 400 kilometrov," povedala starostka obce Zámutov Jozefína Tomášová s tým, že niektorí ľudia na to nemajú finančné prostriedky. Treba to podľa jej slov riešiť citlivo a hľadať nové možnosti a iné riešenia.



Od apríla nadobudne účinnosť novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Kľúčovou zmenou je ukončenie jedného zo spôsobov, akým štát vypláca aktivačný príspevok nezamestnaným za vykonávanie aktivačných prác. Na základe tohto ustanovenia sa poskytuje príspevok ľuďom bez práce, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi a ktorí vykonávajú menšie obecné služby alebo dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne.