Ledecký:Vyzývame vládu,aby samosprávam dala peniaze na prenesený výkon

Bratislava 25. júna (TASR) - Opozičná SaS vyzýva vládu, aby samosprávam okamžite poslala financie na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného konania. Dôvodom je, že obce tento výkon musia robiť a nevedia ho sanovať iným spôsobom. Uviedol to v utorok poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Vladimír Ledecký na tlačovej konferencii.



"Prenesený výkon v oblasti stavebných úradov bol vždy podfinancovaný a skúsenosť je taká, že obec ho musela vždy doplácať zo svojich peňazí. Tie peniaze, ktoré prišli na prenesený výkon správy, neboli dostatočné ani na mzdové výdavky. Ale teraz je to o to horšie, že peniaze ešte vôbec neprišli," uviedol Ledecký.



Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v pondelok (24. 6) upozornilo na to, že samosprávy na Slovensku sú v kritickej finančnej situácii. Dôvodom sú neuhradené náklady samosprávam na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného konania.