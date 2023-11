Legálne znížiť daňový základ je možné uplatnením nezdaniteľnej časti

Bratislava 7. novembra (TASR) - Existujú rôzne spôsoby, ako sa dá legálne znížiť daňový základ, a tým aj daňová povinnosť. Podnikatelia majú možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na seba, manželku či na deti. Môžu si tiež uplatniť odpočet príspevkov zaplatených do tretieho piliera rovnako ako sa dá odpočítať suma príspevkov zaplatených na životné poistenie s úsporou. Upozornil na to Milan Černák z poradenskej spoločnosti RSM SK.



"Ďalšími zákonnými spôsobmi, o ktoré sa dá znížiť výška dane, sú napríklad možnosť uplatniť si odpočet darov pre verejnoprospešné účely, odpočet nákladov na vzdelávanie, odpočet nákladov na výskum a vývoj rovnako ako odpočet nákladov na ochranu životného prostredia," povedal Černák s tým, že všetky tieto výdavky musia byť zaznamenané v účtovníctve a aj spätne verifikovateľné.



Ak živnostník alebo podnikateľ dosahuje príjmy zo živnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže si zvoliť spôsob uplatňovania výdavkov, ktoré preukázateľne vynaložil na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Na výber má dve možnosti, a to paušálne výdavky a skutočné výdavky.



"Paušálne výdavky predstavujú percentuálny podiel z príjmov, ktorý sa považuje za výdavky bez potreby dokladovať ich skutočnú výšku. Líšia sa podľa druhu činnosti a pohybujú sa od 25 do 80 % z príjmov," priblížil Černák. Pri paušálnych výdavkoch je výhodou úspora administratívy a nevýhodou, že nemusia zodpovedať skutočným nákladom a môžu byť nižšie ako skutočné výdavky.



Výdavky, ktoré podnikateľ skutočne a preukázateľne vynaložil na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov je možné započítať do daňových nákladov. Skutočné výdavky je potrebné dokladať faktúrami, účtovnými dokladmi, zmluvami a inými podkladmi. Výšku dane je podľa odborníkov možné znížiť aj prostredníctvom plánovania príjmov a výdavkov.



"Ak je možnosť ovplyvniť termín vyplatenia príjmu, vhodné je ho naplánovať tak, aby ste sa vyhli prekročeniu hranice pre zvýšenú sadzbu dane, ktorá je 176,8-násobokom životného minima," uviedol Černák. Ak je možnosť ovplyvniť termín zaplatenia výdavku, je možné si ho naplánovať tak, aby bol uplatnený v rovnakom roku, ako bol dosiahnutý príjem.