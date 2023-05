Legislatíva by mohla určiť definíciu zraniteľnej domácnosti

Bratislava 12. mája (TASR) - Zraniteľná domácnosť by mohla byť definovaná ako domácnosť, ktorá nepresahuje hranicu 80. percentilu rozdelenia ekvivalentných čistých príjmov slovenských domácností alebo 85. percentilu a aspoň jeden člen domácnosti patrí do niektorej zo zraniteľných skupín. Vyplýva to z návrhu upravujúceho definíciu zraniteľnej domácnosti z dielne dočasne povereného ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý v piatok schválila vláda.



Zraniteľnými skupinami by pri definícii zraniteľnej domácnosti mali byť nezaopatrené dieťa, osoba neschopná pracovať z dôvodu dlhodobých zdravotných ťažkostí, starobný dôchodca alebo osoba vo veku 65 rokov a vyššom.



Na určenie, či domácnosť spĺňa podmienky definície zraniteľnej domácnosti, by bola použitá premenná ako čistý súčasný príjem domácnosti, ktorá je následne vydelená ekvivalentnou veľkosťou domácnosti, čím sa získa ekvivalentný čistý príjem domácnosti.



Nariadenie Európskeho parlamentu (EP) a Rady Európskej únie (EÚ) z 27. februára 2023, ktorým sa mení nariadenie v kapitole REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti, predstavuje nové flexibility všeobecného nariadenia. Umožnia realizovať opatrenia na riešenie dôsledkov energetickej krízy zo zdrojov národnej alokácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 - 2020. Okrem iných cieľových skupín má byť predmetným nástrojom podporená aj skupina zraniteľných domácností.



Legislatívnym východiskom pre Iniciatívu SAFE je Nariadenie EP a Rady EÚ z 27. februára 2023. Definícia zraniteľnej domácnosti je prenechávaná na členskom štáte. Vzhľadom na to, že právny poriadok SR nepozná legálnu definíciu zraniteľnej domácnosti, bolo potrebné ju ustanoviť.